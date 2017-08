Anderlecht-coach Weiler frustreert fans én spelers met countervoetbal

“Wij willen voetbal zien”, scandeerden de Anderlecht-fans nog maar eens. René Weiler mag dan nog veel steun genieten bij het bestuur, na nog maar eens een 0-0 met pover spel raken nu ook bepaalde sleutelspelers steeds gefrustreerder. Jongens als Hanni, Kums, Onyekuru en zelfs Teo begrijpen niet dat countervoetbal weer hun deel is en willen dat RSCA gaat domineren met vloeiend spel. Alleen zo kan de crisis – 5 op 15 en slechts drie goals – bedwongen worden.

Weiler posteerde zijn elftal weer heel laag, weg van het doel. Net zoals vorig jaar. “We hebben geprobeerd om kansen te creëren vanuit de omschakeling”, stelde Kums achteraf. “Ja, we moesten veel achter de bal lopen, maar lopen hoort ook bij het voetbal, hé. Op het vlak van balbezit hebben we nog werk, maar zeker in de tweede helft waren er een paar goeie counters.”

Kums zei het met een uitgestreken gezicht, maar hij is nog niet geïndoctrineerd door Weiler. Er droop cynisme van zijn betoog, want Weilers voetbalvisie ligt hem niet. De Dilbekenaar stond nu wel op zijn favoriete positie en deed verdedigend zijn job, maar hij vond amper aanspeelpunten. Zo stond Onyekuru soms tot zijn eigen verbazing op 80 meter van het doel. Dan kan Kums zijn passes niet geven. “De eerste helft hadden we het moeilijk”, gaf Weiler toe. “Gent was constanter, sneller, snediger. We mogen tevreden zijn met een punt.”

Een betoog waar sommige spelers mee akkoord waren. Sels ging in de 90ste minuut zowaar tijd winnen en ook Trebel loofde het gelijkspel, maar wat ben je ermee als je met 4 op 12 staat? Andere Brusselaars zouden veel liever hebben dat Anderlecht tegenstanders weer achteruit duwt met ingestudeerde aanvalspatronen en looplijnen. De lichaamstaal van aanvoerder Hanni sprak bijvoorbeeld boekdelen. Hij stuwde zijn maats wel vooruit, maar kreeg weinig gehoor. Hoofdschudden en molenwieken waren daardoor de voornaamste bewegingen van de Algerijn.

“Ach we moeten weer een nieuwe ploeg vormen”, repliceerde Weiler. “We verloren kwaliteit en pas vanaf september zullen we een ploeg vormen die meer punten pakt. Dat we nu al tien punten achterstand tellen op Club Brugge, deert me niet zo. Natuurlijk wil ik hoger staan in het klassement, maar het is beter om nu punten te verliezen dan in de play-offs.”

Beter met Trebel

Een vreemde attitude. Anderlecht scoorde godbetert drie keer in vijf wedstrijden en kent zijn slechtste start in 19 jaar. Ook Teodorzcyk eet er zijn klak van op. De Pool denkt dat hij meer zal scoren als hij meer in de box van de tegenstander zou komen. En dat vinden ook de cynische RSCA-fans.

“Dat zij kritisch zijn, begrijp ik”, vervolgde Weiler. “Bij alle ploegen waar er te weinig gewonnen wordt, klagen de supporters. Winnen is het enige wat telt, maar dat lukt niet altijd. En is dat wel zo dan scheelt er ook iets. Het niveau van alle teams in België ligt dicht bij elkaar.”

“Of het bestuur de trainer nu meer zal viseren?”, besloot Weiler. “Dat moet je aan Herman Van Holsbeeck vragen. Ik doe mijn werk en hou me niet bezig met zaken die ik niet kan beïnvloeden. Er kan trouwens ook nog versterking bijkomen.”