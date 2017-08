Dit liep er mis met de videoref tijdens de topper Gent-Anderlecht

Kinderziektes blijven de videoref teisteren. Gisteren kon er tijdens AA Gent-Anderlecht geen geluid doorgestraald worden vanuit het videobusje naar scheidsrechter Delferière op het terrein. Omgekeerd, van de ref naar het videobusje, lukte het wel. Daarop besliste scheidsrechtersbaas Johan Verbist om de wedstrijd zonder videoref te laten spelen. Dan heb je een videobusje, een videoref en alles wat erbij hoort en dan kan die geen diensten bewijzen omdat het toestel dat het geluid moet doorsturen niet werkt. Er zou ook maar één zo’n toestelletje zijn. Elke week is er wel iets met die videoref, het begint lachwekkend te worden.

“Het maakt niet uit hoeveel toestelletjes er zijn, het heeft puur te maken met de modaliteiten van doorstralen die we moeten gebruiken”, aldus ­Dieter Denayer, verantwoordelijk voor het technische gedeelte van de Video Assistent Referee (VAR). “Het is een probleem dat al vaker is opgedoken, maar we hebben het telkens kunnen oplossen. In Gent lukte dat niet. We hebben er alles aan gedaan. Het probleem is algemeen. Zaterdag kende men in Duitsland ook problemen. Ze hebben me daar zelfs al uit de VS voor gebeld. Dit werkt niet goed en moet opgelost worden.”

Navraag leert dat Vokkero radio communication system de leverancier is van deze toestellen. Het Franse bedrijf is het enige dat de apparatuur kan leveren en heeft een monopoliepositie. Met de ondersteuning bij problemen schiet het weleens tekort en er wordt gehoopt dat er zich snel een tweede en derde speler op de markt begeven, zodat de concurrentie meer kan spelen.

Maar daar heeft de Pro League, de verzameling van profclubs, en scheidsrechtersbaas Johan Verbist weinig boodschap aan. “Ik ga een rapport opvragen”, klinkt het bij Verbist.

Pierre François, CEO van de Pro League, voegt eraan toe: “Dat gaan wij ook doen. Maar we mogen niet vergeten dat we tot het einde van het seizoen in een testfase zitten. Dat is zo altijd aangekondigd.”