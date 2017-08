Voetbal Vlaanderen, gisteren gelanceerd in Bierbeek, zal in overleg gaan met de Koninklijke Belgische Voetbalbond en de Pro League om zondagnamiddagen opnieuw aan de amateurclubs te laten. Concreet wil de nieuwe federatie dat er op zondag tussen 14 uur en 18 uur geen wedstrijden van de Jupiler Pro League meer worden georganiseerd. Voetbal Vlaanderen, onder voorzitterschap van Gilbert Temmermans, vertegenwoordigt 340.000 leden en richt elk weekend 12.000 wedstrijden in.