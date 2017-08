Wij gingen op bezoek bij José Izquierdo: “Het enige jammere aan mijn transfer? Ik moest mijn hond achterlaten”

“Izquierdo, we were waiting for you.” Tachtig minuten was Watford tegen Brighton & Hove Albion bezig toen José Izquierdo (25) mocht invallen en de fans hem al toezongen. Het bleef 0-0, maar met een paar leuke acties speelde de duurste uitgaande transfer ooit van Club Brugge zich al meteen in de gratie. De Colombiaan vertelt voor het eerst hoe zijn doel om de Premier League om te toveren in Izquierland nu echt is gestart, hoe Mathew Ryan zijn reputatie al om zeep hielp en waarom hij afscheid moest nemen van zijn beste vriend, zijn hond Lucho.