Lombaerts lijkt nog één optie te hebben als hij opnieuw Rode Duivel wil worden: vertrekken bij Oostende

Nul op vijftien maar in Oostende blijft prestigetransfer Nicolas Lombaerts in de onderste schuif liggen. Ook gisteren bleef hij 90 minuten op de bank. De keuze van coach Yves Vanderhaeghe voor nieuweling Aleksandar Bjelica op de linksachter, nog geen match gespeeld sinds mei, maakte nogmaals duidelijk dat Lombaerts aan de kust op een dood spoor zit. Milic speelde centraal naast Rozehnal, Lombaerts startte opnieuw op de bank. Zijn speelkansen bij Vanderhaeghe – die al geen vertrouwen toonde in de recordtransfer van voorzitter Coucke – zijn dermate geslonken dat de Rode Duivel komende week wel eens zijn conclusies zou kunnen trekken.