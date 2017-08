Ciman en Montréal zien winnende reeks aan een einde komen tegen Toronto

Montréal Impact heeft zondagavond in de MLS een 1-3 nederlaag geleden tegen Toronto. Rode Duivel Laurent Ciman speelde de hele partij bij de thuisploeg.

Voor Ciman en Montréal eindigt zo een reeks van vier overwinningen op rij. De Italiaan Sebastian Giovanco was de kwelduivel van de thuisploeg met twee goals (41. en 90.+3). Daartussenin scoorde ook Altidore (52.) nog voor de bezoekers en Piatti (90.+2) voor Montréal Impact.

Ciman en co tellen na 25 wedstrijden 36 punten en staan zevende in de Eastern Conference. Montréal telt evenveel punten als nummer zes Atlanta, dat virtueel het laatste play-offticket op zak steekt. Toronto heeft de leiding met 56 punten en is al zeker van deelname aan de play-offs.