Altijd zin in zoet? Misschien ligt het aan je koffie

Nog voor het tijd is voor de lunch al zin in een koekje of chocolaatje? Het zou wel eens kunnen zijn dat het aan dat kopje koffie ligt dat je 's morgens hebt gedronken. Uit een nieuwe studie blijkt namelijk dat het drinken van koffie de zin in suiker doet toenemen, al is de verklaring daarvoor wel opvallend.

Als je jezelf erop betrapt dat je zin hebt in suiker en dat al vroeg op de dag dan bestaat de kans dat je voortaan je kopje koffie daarvoor als schuldige kunt aanwijzen. Een nieuwe studie, die werd gepubliceerd in Journal of Food Science, toont namelijk aan dat koffie onze zin naar suiker doet toenemen.

Om tot die conclusie te komen, werden de proefpersonen opgedeeld in twee groepen en moesten de ene vervolgens gewone koffie en de andere cafeïnevrije drinken zonder dat ze wisten wat ze voorgeschoteld kregen. Aan beide groepen werd gevraagd om suiker toe te voegen en vervolgens de zoetheid van het drankje punten te geven.

De onderzoekers kwamen zo tot de vaststelling dat diegene die gewone koffie dronken, aangaven dat die minder zoet was. Alle twee de groepen gaven opvallend genoeg wel aan dat ze een boost kregen na het kopje.

Dat resultaat zou kunnen suggereren dat de cafeïne de smaakpapillen wat verdooft waardoor een normale dosis suiker een stuk minder bevredigend is en je er zin in blijft hebben. Hoewel het effect niet lang duurt, zou het toch wel eens kunnen verklaren waarom je zin hebt in nog een extra koekje bij de koffie.