Neen, met deze opvallende boodschap nam Lukasz Teodorczyk géén afscheid van Anderlecht

Na de wedstrijd tussen AA Gent en Anderlecht onthulde spits Lukasz Teodorczyk een opvallende boodschap tijdens het truitjes wisselen. In het Pools stond er de boodschap: “Bedankt voor alles Tomek, mijn vriend”. Na de wedstrijd werd er dan ook geopperd op televisie dat ‘Teo’ met deze boodschap Anderlecht en zijn fans bedankte en zijn transfer (naar Fenerbahce?) beet had, maar dat blijkt niet te kloppen...

Foto: BELGA

Foto: ISOSPORT

Foto: BELGA

Foto: ISOSPORT

“Bedankt voor alles Tomek, mijn vriend” sloeg namelijk op een jeugdvriend en de persoonlijke coach van de 26-jarige spits die vorige week overleed, zo meldt Het Laatste Nieuws. Teodorczyk kent een moeilijk seizoensbegin bij Anderlecht en scoorde nog maar één doelpunt. Daarmee is hij wel mede-topschutter bij paars-wit, dat nog maar drie goals scoorde in vijf wedstrijden. De Pool denkt dat hij meer zal scoren als hij meer in de box van de tegenstander zou komen, en zou azen op een transfer. De Turkse topclub Fenerbahce wordt het vaakst genoemd als mogelijke bestemming.