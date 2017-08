Engelse promovendus haalt heel wat ervaring binnen met ex-international in doel

Voormalig Engels international Robert Green is toegevoegd aan de selectie van Huddersfield Town, de promovendus in de Premier League die na drie speelronden verrassend op de derde plek staat. De 37-jarige doelman komt over van tweedeklasser Leeds United en tekende een contract voor één seizoen, meldde de club. Laurent Depoitre staat bij Huddersfield ook op de loonlijst, maar kwam nog niet in actie tijdens de eerste drie speeldagen.

De Duitse coach van Huddersfield, David Wagner, lichtte op de website van de club toe dat keeper Green ervaring moet brengen in de ploeg. “Het is verstandig Green erbij te nemen omdat we achter eerste keus Jonas Lossl erg jonge keepers hebben.”

Green speelde eerder in de Premier League bij Norwich City, West Ham United en Queens Park Rangers en verdedigde in twaalf interlands het doel van het Engelse nationale team. Hij was erbij op de WK’s van 2006 en 2010 en het EK van 2012. Op het WK van 2010 in Zuid-Afrika begon Green ook daadwerkelijk als eerste keus aan het toernooi. Maar hij flaterde in de openingswedstrijd van de ‘Three Lions‘ tegen de Verenigde Staten en verloor zo zijn plaats.