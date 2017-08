Nieuwe beelden Charlottesville tonen hoe man op tegenbetoger schiet en politie niets onderneemt

Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de bloedige betoging in Charlottesville. Daarop is te zien hoe een extreemrechtse betoger plots begint te schieten op een tegenbetoger. Maar wat wellicht nog meer opmerkelijk is: de politie doet gewoon niets en laat de man begaan.

Half augustus vond er in de Amerikaanse stad Charlottesville een extreemrechtse betoging plaats. Daarbij viel één dode, de 32-jarige Heather Heyer. De beelden van de betoging gingen de wereld rond, het leverde zelfs enkele iconische beelden op. De foto van Corey Long (23) is daarbij misschien wel de meest gekende. Daarop is te zien hoe hij met een zelfgemaakte vlammenwerper enkele extreemrechtse betogers aanvalt.

Maar op nieuwe beelden is nu te zien hoe Long tijdens de betoging wordt beschoten door een tegenbetoger. De man, intussen geïdentificeerd als Richard Wilson Preston, wordt in het begin van het videofragment eerst nog weggetrokken door een medebetoger. Maar even later kan hij zich niet meer beheersen en begint hij duidelijk te schieten richting Long. De beelden werden gemaakt door mensrenrechtenorganisatie ACLU, die ook aanwezig was op de betoging.

Niet gehoord

Ook de politie kreeg de beelden intussen te zien, en arresteerde zaterdag de schutter. Maar dat is veel te laat, zo vinden velen. Want op het moment van de schietpartij greep de politie gewoon niet in, zo melden getuigen. “We hoorden schoten en begonnen te lopen. En ik ben er zeker van dat de politie ook schoten heeft gehoord”, vertelt Rosia Parker aan de New York Times. “Maar ze gaven geen krimp.”

Maar daar heeft de politie een geldige uitleg voor. “Onze agenten hebben niet gereageerd omdat ze gewoonweg geen schoten hebben gehoord”, reageert Corinne Geller, een woordvoerder van de Virginia State Police. “We hoorden alleen maar roepende betogers, trommels en muziek.”

“Mocht iemand van onze agenten de schietpartij gezien hebben, zou die onmiddellijk gereageerd hebben”, klinkt het nog.

Nazi’s beschermen

In een interview met de Amerikaanse nieuwssite The Root reageert Long op de gebeurtenissen. “Eerst was het nog een vredevol protest. Maar dan richtte er plots iemand een geweer naar mijn hoofd. Daarna richtte hij zijn vuurwapen naar mijn voeten en begon hij naar de grond te schieten. De agenten beschermden vooral de Nazi’s, in plaats van de mensen uit de stad. Ze stonden er bij en keken er naar.”