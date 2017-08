Gent-speler zet fan die kritiek spuit heerlijk op zijn plaats

“Danijel, jouw corners zijn ideaal voor een counteraanval van de tegenpartij. Eén advies: probeer een beetje meer snelheid in de hoekschoppen te krijgen, en trap ze misschien ook wat hoger?” tweette een teleurgestelde Gent-fan Chun Kay na de topper tegen Anderlecht. ‘Mili’ liet de boze tweet niet blauw-blauw en repliceerde twee uur later: “ik heb ook een tip voor jou: ik geef jou mijn shirt met rugnummer 77, de volgende keer kom jij de hoekschoppen trappen. Dan zullen we kunnen lachen.”

I have also a tip for you, I will give you my shirt 77, and you can come on the field to kick them in place of me, it will be nice