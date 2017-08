Razende Standard-fans hangen spandoek op aan Sclessin met niet mis te verstane boodschap

Voor de derde keer in vier jaar is er opnieuw een crisis bij Standard. Weinig verwonderlijk ook, na een tweede 4-0 nederlaag op rij. Vorige week ging Zulte Waregem winnen in Luik met 0-4, zondag was Club Brugge in eigen huis tevens met 4-0 veel te sterk voor de Rouches. Razende Standard-fans hingen dan ook zondagavond een duidelijk spandoek omhoog aan de omheining rond Sclessin: “Bougez vos couilles!”, vrij (en zedig) vertaald: schiet in gang!