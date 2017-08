Binnenkort moet je een plekje in de achtbaan reserveren in de Efteling

De Efteling begint met een nieuw proefproject om de wachtrijen in het park te beperken. Bezoekers die een ritje willen maken in de Python zullen vooraf al een moment moeten kiezen en dat reserveren. Als het een succes blijkt, zal het systeem ook voor andere attracties ingevoerd worden.

Volgens de Efteling zou de wachttijd bij de achtbaan door een systeem met reserveringen beperkt kunnen worden tot een kwartier. Twee maanden lang zullen ze het nu uittesten voor de Python en als het een succes blijkt te zijn, waar Efteling wel op rekent, wordt het mogelijk ook ingevoerd in andere attracties.

“We weten dat wachten het minst favoriete onderdeel van een dagje uit is”, klonk het bij een woordvoerster van Efteling. Die legde ook uit dat het om een gratis reserveringssysteem gaat in de Efteling-app voor je smartphone. Wie de app niet wil of kan installeren, kan zijn ritje reserveren bij bepaalde automaten in het park zoals ook al het geval is voor shows als Ravelijn.

De Efteling volgt met het systeem pretparken als onder andere Disneyland Parijs. Ze benadrukken wel dat het niet om een voorrangssysteem gaat.