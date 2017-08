GERUCHTEN. Liverpool wil Origi uitlenen en peperdure middenvelder halen, nieuwe concurrent voor Batshuayi?

Het aftellen naar 31 augustus is begonnen. Om klokslag 00u00 sluit de transfermarkt onherroepelijk en moeten de clubs definitief hun huiswerk voor het seizoen af hebben — of wachten tot de wintertransfermercato binnen vijf maanden. De spitsen van de Rode Duivels blijven prominent in beeld tijdens deze transferperiode. Zo zou Divock Origi Liverpool moeten verlaten op huurbasis, terwijl Michy Batshuayi er een stevige concurrent bij krijgt. Uw dagelijkse transfergeruchten, die u zoals steeds best met een korreltje zout neemt!

Origi out, Lemar in bij Liverpool?

Beginnen doen we in de Premier League, waar Liverpool goed aan het seizoen begonnen is. Gisteren wonnen de Reds met 4-0 van Arsenal, dat deed het wel zonder Divock Origi en Simon Mignolet. Over het ontbreken van Mignolet was veel te doen. Zo zou Klopp Mignolet laten rusten, al zal de doelman bij de interlands van de Rode Duivels waarschijnlijk toch op de bank zitten. “Hij blijft mijn eerste doelman”, zo stelde Klopp wel duidelijk. Er staken geruchten de kop op dat Mignolet op de radar van Napoli stond, maar de ploeg van Dries Mertens nam nog geen enkel contact op met Liverpool.

Divock Origi lijkt wel op weg naar de uitgang bij Liverpool, zij het op uitleenbasis. De jonge 22-jarige spits kwam dit seizoen nog maar negen minuten in actie (invalbeurt op de openingsspeeldag tegen Watford), en lijkt andere oorden te moeten opzoeken. Origi zou uitgeleend worden, zodat er in de kern van Liverpool een plaatsje vrij komt voor Thomas Lemar. Liverpool zou volgens L’Equipe maar liefst 60 miljoen euro willen bieden voor de aanvallende middenvelder van Monaco, dat zou een clubrecord zijn. De duurste transfer van Liverpool ooit was Mohamed Salah, die deze zomer overkwam van AS Roma voor net geen 50 miljoen euro. Origi zou op zijn beurt naar Marseille kunnen, dat op zoek is naar een spits na het afhaken van Olivier Giroud (Arsenal).

Extra concurrent voor Batshuayi

Bij Chelsea is Antonio Conte ook nog steeds op zoek naar nieuwkomers. De Blues, die dit weekend overtuigend wonnen met 2-0 van Everton, willen er een nieuwe spits bij. Volgens de Daily Telegraph zou de keuze van Chelsea gevallen zijn op Fernando Llorente, de Spaanse spits van Swansea. Llorente kost slechts 20 miljoen euro, kent de Premier League intussen al en was vorig jaar goed voor 15 doelpunten. Chelsea werd eerder deze zomer al in verband gebracht met de Italiaanse wonderboy Andrea Belotti. In zijn contract staat een afkoopsom van 100 miljoen euro, maar hij wil niet per se vertrekken uit Turijn.

Foto: Photo News

Monaco heeft vervanger Mbappé

Zondag kon u al lezen dat de transfer van Kylian Mbappé volgens L’Equipe helemaal rond is. Monaco zou de 18-jarige spits in eerste instantie uitlenen aan PSG, dat volgende zomer dan 180 miljoen euro neertelt voor de Fransman. Zo kan PSG de Financial Fair Play regels omzeilen. In ieder geval heeft Monaco niet lang moeten zoeken naar een vervanger, het haalt de Montenegrijn Stevan Jovetic weg bij Inter Milaan. De 27-jarige aanvaller werd vorig seizoen uitgeleend aan Sevilla. Hij poseerde intussen al met zijn nieuwe shirt, zo bleek uit een gelekte foto. Jovetic krijgt bij Monaco rugnummer 10... het nummer van Mbappé.

AS Roma staat dicht bij Juventus-target

AS Roma zoekt ook nog steeds een nieuwe spits, en heeft volgens Sky Italia bijna beet: Patrik Schick, de 21-jarige Tsjechische spits van Sampdoria zou tekenen bij de Giallorossi. Roma betaalt 38 miljoen euro voor de jonge spits, dat hem eerst leent en daarna definitief aantrekt. Eerder deze zomer stond Schick al dicht bij Juventus, maar hij faalde voor zijn medische testen. Daar kwamen kleine hartproblemen aan het licht, maar die zouden nu opgelost zijn. Patrick Schick scoorde vorig jaar 13 goals voor Samp. Ook Inter Milaan was geïnteresseerd in de Tsjech, maar die zouden nu volop de kaart Keita Balde (Lazio Roma) trekken.

Foto: Photo News

Vertrekt er nog iemand bij Barcelona?

We blijven in Italië, want ook Juventus heeft zijn huiswerk nog niet helemaal af. De landskampioen heeft zijn zinnen gezet op Barcelona-middenvelder Andre Gomes, die pas vorige zomer Valencia verruilde voor Barça. Bij de Blaugrana heeft Gomes zich echter nog niet kunnen doorzetten, dus zou Barcelona niet weigerachtig staan tegenover een vertrek. De 24-jarige Portugese international moet zo’n 50 miljoen euro kosten, terwijl Juventus volgens Mundo Deportivo eerder 33 miljoen euro wil bieden.

Foto: AFP

Barcelona speurt nog steeds naar aanvallende versterking na het vertrek van Neymar. Het haalde al Ousmane Dembélé weg bij Dortmund, maar wil Philippe Coutinho nog steeds overnemen van Liverpool. Het officiële standpunt van Liverpool is dat Coutinho niet te koop is, maar volgens Spaanse media wil Barcelona maar liefst 155 miljoen euro bieden voor de Braziliaanse middenvelder.