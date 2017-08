COLUMN. Vergeet Radja of het voetbal van Anderlecht, dit is de meest intrieste zaak die ons voetbal rijk is

Elke maandag maakt Sportwereld.be in een eigenzinnige terugblik de balans op van het voorbije voetbalweekend. Onze columnisten Wim Conings en Jef Van Hoofstat vertellen elkaar wat hen is bijgebleven, het staat u volkomen vrij het met hen (on)eens te zijn...

Beste Jef,

Je hebt het de voorbije dagen misschien gemist. Het is wat tussen de plooien gevallen van de crisis bij drie vierde topclub, Europese uitschakelingen en een onvolledige selectie Rode Duivels. Toch is het de voorbije dagen meerdere keren in het nieuws geweest, en het zou zomaar eventjes de meest intrieste zaak kunnen zijn die ons Belgisch voetbal rijk is.

Flashback naar Standard-STVV van twee weken geleden. Orlando Sa, de spits van Standard, trapt na op STVV’er Steven De Petter. Ref Boucaut heeft het niet gezien, maar de videoref grijpt wèl in: rood voor Sa. “Oef, dan heeft die videoref toch eens zijn nut bewezen”, klonk het al links en rechts. Je kon er immers niet omheen: Sa trapte duidelijk na. Rood en een schorsing van enkele speeldagen waren niet meer dan logisch. Dankuwel, meneer de videoref.

Alleen: Standard gaat niet akkoord met eender welke schorsing voor Sa. Standard is naar de Geschillencommissie getrokken (drie speeldagen), heeft de Beroepscommissie bezocht (drie speeldagen!) en zit intussen al bij de Commissie Hoger Beroep. Ondanks het feit dat het maar al te duidelijk is dat Sa natrapte en dus een schorsing verdient. Ondanks het feit dat Standard zich akkoord heeft verklaard met het gebruik van de videoref in de Belgische competitie. Ondanks het feit dat Sa intussen een blessure heeft opgelopen en een schorsing er zelfs niet eens meer toe doet.

Wat nog pijnlijker is: Standard heeft niet eens ongelijk. Ze halen terecht aan dat het maar al te gek is iemand een rode kaart te geven op basis van de beelden, terwijl die beelden niet gebruikt kunnen worden bij het proces. Standard kan ze niet gebruiken om zich te verdedigen, het Bondsparket kan ze niet gebruiken om die drie speeldagen schorsing te rechtvaardigen. Ook het reglement voor het gebruik van de videoref is blijkbaar niet beschikbaar. Inmiddels is eindelijk beslist dat Standard zowel de beelden als het reglement ter beschikking moet krijgen. Na een procedureslag van twee weken.

De volgende stap van Standard spreekt voor zich. Ze zullen driftig op zoek gaan naar een onvolkomenheid in het reglement in een poging Sa alsnog zijn verdiende schorsing te doen ontlopen, en dat afdoen als rechtvaardig want niet meer dan juridisch correct. Wat het ook zal zijn.

Ik weet niet wat meer intriest is: een club die al twee weken lang naar Brussel trekt om te procederen tegen de schorsing voor iemand die a) duidelijk natrapte én b) inmiddels al geblesseerd is, terwijl het zelfs goals slikt omdat een speler op het verkeerde moment een drankpauze neemt. Of het feit dat de videoref, als hij dan toch eens goed werk levert, blijkbaar gesaboteerd wordt door een niet goed doordacht reglement.

Laten we deze brief maar ergens in een donker hoekje wegmoffelen. Anders gaan ze in het buitenland nog harder met ons lachen.

Groet,

Wim