Beerschot Wilrijk-verdediger De Jonge is drie maanden out

Beerschot Wilrijk-speler Jimmy De Jonghe staat drie maanden aan de kant. De vaste linksback van de Mannekes liep afgelopen weekend een zware knieblessure op tijdens de bekermatch tegen Oosterzonen.

Beerschot Wilrijk klopte de Kempenaren met 2-3 en bekert dus verder, maar een domper op de feestvreugde was het uitvallen van De Jonghe. De verdediger onderging maandagochtend een MRI en liet het resultaat wat later weten via Facebook.

“Beste topsupporters”, begint hij. “Bij deze wil ik melden dat ik vrijdag zal geopereerd worden aan de mediale band. Ik hoop na drie maanden terug fit te zijn om het team weer te versterken”.

Foto: Facebook

Foto: GMAX AGENCY