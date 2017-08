Planden Duitse politieagent en advocaat via chatgroep aanslag op linkse politici?

Twee verdachten zouden een ernstige aanslag voorbereid hebben op linkse politici in Duitsland. Eén van de twee beschuldigden is werkzaam als politieagent bij de politie-inspectiedienst in Ludwigslust. Tegen de agent worden nu disciplinaire maatregelen getroffen. Dat meldt het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken in Mecklenburg-Vorpommern. Ook een advocaat uit Rostocker zou betrokken zijn. Zijn huis wordt nu doorzocht.