Prins Charles gaat zonder Camilla op stap

In de aanloop naar de twintigste verjaardag van de dood van prinses Diana werd prins Charles (68) gespot terwijl hij alleen naar een misviering ging. Hij reed er zelf met de auto naartoe en vooral opvallend was dat Camilla (70) in geen velden en wegen te bespeuren was.

De koninklijke familie brengt momenteel de zomer door in Balmoral, hun vakantieresidentie in Schotland. Hoewel het op 31 augustus twintig jaar geleden is dat prinses Diana overleed en er heel wat herdenkingen op til staan, gaat het er bij de Britse royals als vanouds aantoe.

Zo liet Charles zich niet van de wijs brengen en ging hij zoals gewoonlijk op zondag naar de plaatselijke misviering. Hij had daarvoor zelf de auto genomen. Dat moest hij dit keer blijkbaar dus doen zonder het gezelschap van zijn tweede vrouw Camilla.

Voor de twee zijn het ongetwijfeld moeilijke tijden door de hernieuwde aandacht voor Diana en de vaak smerige roddels die worden opgevist. Zo lekten er onlangs opnames waarin Diana bekende dat ze het altijd al moeilijk had gehad met het feit dat Charles er een minnares op nahield en dat al van voor ze getrouwd waren. Toen ze hem er vlakaf naar vroeg, zou Charles bovendien geantwoord hebben dat hij weigerde om de eerste Prince of Wales te zijn die geen minnares had.