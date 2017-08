Regi’s eerste nummer één-hit stoot “Despacito” na 12 weken van de troon

Het is gebeurd. Het is zelfs tweemaal gebeurd. Na twaalf weken staat ‘Despacito’ van Luis Fonsi & Daddy Yankee niet langer op nummer één in de Ultratop. Regi Pinxten voert de lijst aan met “Where did you go (Summer Love)”. Meteen zijn allereerste nummer één hit als solo-artiest.

“De eerste week van juni maakte “Where did you go (Summer Love)” zijn rentree in de Ultratop”, zegt Sam Jaspers van de Ultratop (de officiële Belgische hitlijst). “Het nummer is constant blijven stijgen. We merkten ook al gauw dat alle radiostations het graag en veel draaiden.”

Begin augustus stond “Where did you go (Summer Love)” al op de derde plaats. Daarna bleef hij twee weken hangen op de tweede plaats. Het leek erop dat ook Regi zijn tanden zou stukbijten op die eeuwige “Despacito”. Maar afgelopen zaterdag is het dan toch gebeurd: Regi stootte door naar de eerste plaats.

Lees verder onder de videoclip van “Where did you go (Summer Love)”

Dit is de eerste keer dat Regi op nummer één staat. Dat wil zeggen: dat hij op nummer één staat als solo-artiest. Met Milk Inc. haalde hij al vier keer de top: ‘Walk On Water’ (in 2000), ‘Whisper’ (in 2004), ‘Blackout’ (in 2009) en ‘Storm’ (in 2010). In de zomer van 2000 was hij de coauteur/producer van “Turn The Tide” van Liquid feat. In de albumlijsten haalde hij als solo-artist wel al de koppositie, met “Registrated 2” (2010) en “Voices” (2015).

Lang op nummer één

Wanneer “Where did you go (Summer Love)” een even grote hit wil worden als “Despacito” dan moet Regi twaalf weken de kop houden. “Twaalf weken is lang. In eender welk ander jaar in de Vlaamse hitgeschiedenis zou dat een garantie geweest zijn voor dé nummer 1 van het jaar. Maar in 2017 hadden we tussen januari en mei maar liefst 15 weken lang ‘Shape Of You’ van Ed Sheeran” op één”, zegt een Sam Japsers van de Ultratop.

“Dat nummers tegenwoordig zo lang op één staan, komt door de nieuwe manier waarop we de hitlijst samenstellen”, zegt Sam Japsers van de Ultratop. “Niet alleen de verkoop telt mee. Ook het aantal keren dat een nummer gestreamd wordt op Spotify, Apple Music en Deezer. Zo lang mensen een liedje tof vinden, blijven ze het streamen en blijft het dus op één staan.

Derde Belgisch nummer één

Regi’s “Where did you go (Summer Love)” is al de derde Belgische plaat dit jaar die de verkooplijsten aanvoert. “Hey baby” van Dimitri Vegas & Like Mike en “City Light’s” van Blanche gingen hem al voor.