Duitse verpleger heeft minstens 84 patiënten gedood: “We zijn sprakeloos”

Een Duitse verpleger die in 2015 al veroordeeld was voor het doden van patiënten met overdosissen hartmedicatie zou minstens 84 slachtoffers gemaakt hebben. Volgens onderzoekers zou dat aantal echter nog hoger kunnen liggen. Er loopt nu ook een aanklacht tegen de voormalige staf van twee betrokken ziekenhuizen. “Dit had voorkomen kunnen worden.”

De Duitse verpleger Niels H. werd in 2015 veroordeeld voor twee moorden en twee pogingen tot moord in een ziekenhuis in het Duitse Delmenhorst.

De moorden kwamen aan het licht toen H. veroordeeld werd voor een moordpoging in een andere zaak. De autoriteiten onderzochten vervolgens honderden lichamen van voormalige patiënten van het ziekenhuis in Delmenhorst en het nabijgelegen Oldenburg.

Men vermoedde toen al dat hij veel meer mensen gedood had. Vorig jaar ging men uit van minstens 43 doden en nu heeft men dat aantal bijgesteld naar 84.

“Dit had voorkomen kunnen worden”

De politiechef van Oldenburg, Johann Kuehme, liet weten vandaag dat men nog 84 extra moorden op het spoor is gekomen. Het effectieve aantal doden zou nog hoger liggen, omdat sommige slachtoffers gecremeerd zijn, waardoor het onmogelijk is om hen te onderzoeken.

“84 moorden... We zijn sprakeloos,” aldus Kuehme. “En alsof dat nog niet genoeg was, heeft hij waarschijnlijk nog veel meer dodelijke slachtoffers gemaakt.” De moorden hadden volgens hem mogelijk voorkomen kunnen worden.

“Als de mensen die toen verantwoordelijk waren, vooral in het ziekenhuis van Oldenburg, maar ook in Delmenhorst, de autoriteiten gealarmeerd hadden, zouden we hem gestopt kunnen hebben.”

Er loopt nu dan ook een aanklacht tegen de voormalige staf van de twee ziekenhuizen.