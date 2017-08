Kipling is terug en de brooddoos is uit: dit willen kinderen voor het nieuwe schooljaar

Op vrijdag 1 september start het nieuwe schooljaar. Op de lijst met specifieke benodigdheden van de juf of meester is het nog even wachten, maar de papier- en speelgoedketens zien nu al enkele algemene trends. Een overzicht.

Beestig schooljaar

Van dinosaurussen tot lieveheersbeestjes: dieren meenemen naar school is hip. “Voor de kleinere kindjes zijn boekentassen in de vorm van dieren populair. Denk bijvoorbeeld aan een tasje in de vorm van een uil mét oortjes”, zegt Gauthier Vervaeke van speelgoedketen Fun. Maar ook in de pennenzak gaat het er beestig aan toe. “Standaard gommen maken plaats voor exemplaren in de vorm van dieren”, klinkt het. Ook Gielke Muls van Dreamland bevestigt deze trend. Niet enkel kleuters, maar ook leerlingen uit de lagere school kiezen voor dieren. Bij tieners vertaalt zich dat vaak naar een boekentas of rugzak met dierenprint. “Kangourou, het huismerk van de Colruyt Group, liet kinderen zelf hun ideale schooltas ontwerpen, zo zit er een creatie tussen met eenhoorns”, klinkt het.

Rugzak flamingo - Stones and Bones - 79,95 euro bij Dreamland / rugzakje egel - Skip*Hop - 24,99 euro bij Fun / Gom dino - 1,99 euro per stuk bij Fun / boekentas eenhoorn - 13,95 euro bij Dreamland

Kipling boven

Wie in de nineties naar shool ging zal het wellicht nog weten: Kipling was hot. Vandaag is het Belgische merk helemaal terug van weggeweest. “Het zit in een iets hoger prijssegment, maar we merken dat mensen er vaak voor kiezen omdat het lang meegaat”, zegt Vervaecke. Verder zijn er geen nieuwe licenties die het uitzonderlijk goed doen. “De spullen van K3 verkopen, maar een echte hit is het niet. Ook de hype rond Frozen staat (voorlopig?) op pauze. De uitzonderingen? Paw Patrol en de klassiekers zoals Cars.”

Boekentas - 98,95 euro bij Dreamland / zwemzak - 29,90 euro bij Fun / pennenzak - 36,90 euro bij Dreamland / trolley - 135,92 euro bij Fun

Het lunchpakket 2.0

Bij beide ketens merken dat standaard brooddozen aan populariteit verliezen. Ze moeten ‘slimme’ lunchpakketten met verschillende compartimenten voor extra groenten, fruit en pastasalade laten voorgaan. “Het assortiment ‘eten en drinken’ doet het enorm goed. Je merkt dat mensen minder aluminiumfolie gebruiken en op zoek zijn naar originele fruit-, koeken, - en brooddoosjes”, weet Muls. Vervaeke stemt in: “Tegenwoordig heb je veel variaties op de befaamde bananendoos. Het merk Fruitfriends komt onder meer met een doosje voor een appel”, zegt hij.

Appeloos - Fruitfriends - 3 euro bij Fun / lunchbox vlinder - Skip*Hop - 12,50 euro bij Dreamland / lunchbox - Sistema - 13,25 euro bij Dreamland / roze fruitdoosje - Fruitbox - 4,99 euro bij Fun

Pronken met pastel

Dit jaar liggen er ook opvallend meer pastelkleurige schoolspullen in de rekken. “Het is een duidelijke trend. Er bestaan zelfs pastelkleurige fluostiften. Daarmee kun je tekst nog steeds opvallend markeren, maar dan met iets lichtere kleurtjes. De populariteit van pastel komt overal terug: in kaftpapier, mappen, enzovoort”, zegt Vervaeke. Hoewel pastel aan een opmars bezig is, betekent het niet dat je met fluo uit de mode bent. “Felle keuren en originele prints scoren ook nog goed”, voegt Muls toe.

Pastelkleurige fluosiften - Stabilo - 5,99 euro bij Fun - pennenzak - Parkland - 12,95 euro bij Dreamland / ringmap - O’Neill - 8,99 euro bij Fun / scrift - Atoma - 4,99 euro per stuk bij Fun

Besparen op basics

Vervaeke stipt aan dat de start van een nieuw schooljaar een hoog kostenplaatje met zich kan meebrengen en dat budgetvriendelijke ketens uitpakken met collecties goedkope schoolspullen. “In vergelijking met andere jaren is het nu goed voelbaar dat mensen voor goedkopere basics gaan, maar meer investeren in spullen die langer moeten meegaan. Om daaraan tegemoet te komen, hebben we een gamma met benodigdheden aan 1 euro”, zegt hij.