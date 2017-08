Opschudding tijdens Ryanair-vlucht wanneer “dronken” passagiers plotseling vechtpartij starten met politie

Enkele passagiers hebben vrijdag op een vlucht van Ryanair richting Ibiza voor flink wat heisa gezorgd. Een groep Britten werd na een noodlanding op de luchthaven van Bordeaux door de lokale politie uit het vliegtuig gezet. Toen ze kort nadien werden weggeleid via de startbaan, sloeg bij een van de mannen de stoppen door.

Een van de mannen gooide boos zijn tas weg

Het vliegtuig was onderweg naar het Spaanse eiland toen het incident plaatsvond. Volgens een ooggetuige raakte een van de Britten geïrriteerd nadat hij te horen kreeg dat hem geen meer alcohol werd aangeboden. “Hij bleef maar aan de stewardess om drank vragen en nam haar zelfs bij de arm”, verklaarde hij aan Daily Mail. “Het vliegtuigpersoneel stopte met de service en verwittigde de piloot.”

“Eruit”

Na een noodlanding in de Franse stad Bordeaux kwam de politie ter plaatse om de mannen mee te nemen. Naast de crew waren ook de passagiers erg blij dat de Britten uit het vliegtuig werden gegooid. Zo valt op een amateurbeeld van een reiziger te horen hoe velen meermaals “eruit” riepen terwijl de politie de groep arresteerde.

Eens de kerels samen met de politie op de startbaan wandelden, liep de situatie uit de hand. Een kale man was zodanig boos dat hij zijn tas op de grond gooide en een gevecht startte met de agenten. Ze konden hem al snel overmeesteren en meenemen.

“Alcoholgebruik per reiziger inperken”

Het incident wordt momenteel verder onderzocht. “De vlucht vanuit Londen Stansted naar Ibiza op 25 augustus werd even omgeleid via Bordeaux nadat enkele passagiers zich agressief gedroegen”, klinkt het bij een woordvoerder van Ryanair. “Het toestel kon zonder problemen landen, waarna de passagiers werden verwijderd en opgepakt door de politie. Nadien kon het vliegtuig zijn vlucht voortzetten richting Ibiza.”

“Wij zullen nooit zo'n verstorend gedrag tolereren. De veiligheid van onze reizigers en crewleden is onze prioriteit”, vervolgt de luchtvaartmaatschappij. “Deze zaak is vanaf nu in handen van de lokale politie.” Het incident is meteen ook een van de redenen waarom Ryanair erop aandringt om het aanbod aan alcohol voor passagiers in te perken. “We willen duidelijke veranderingen zien, zoals een limiet van twee alcoholische drankjes per reiziger en het verbod op de verkoop van alcohol in de luchthaven voor tien uur ’s ochtends.”