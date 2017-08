Delvaux brengt ode aan zeven Belgische steden

Het bekende Belgische handtassenmerk Delvaux heeft zonet een nieuwe collectie gelanceerd die een ode brengt aan zeven Belgische steden. Het gaat telkens om piepkleine edities van de iconische Brillant-handtas en dat met typische patronen erop die zo eigen zijn aan ons landje. Denk maar aan wafels, het Atomium, mosselen met friet en René Magritte.

Delvaux heeft zonet zijn Miniatures Belgitude-collectie gelanceerd. Het focust daarbij op typische Belgische producten en zet ook zeven steden in de kijker: Namen, Knokke, Oostende, Luik, Gent, Antwerpen en Brussel. Zo zie je op de Brusselse editie het Atomium prijken en op de Oostendse mosselen. Die van Namen wordt zelfs geleverd met frietjes en een frietvorkje in leder. Het zijn telkens interpretaties van de Brilliant, zowat de bekendste tas van Delvaux, die in 1958 werd gelanceerd.

Het gaat dit keer wel om miniatuurversies van de iconische handtas die bovendien maar 7 x 8.5 x 5cm groot zijn. Wie er eentje te pakken wil krijgen, zal er snel bij moeten zijn. Er worden wereldwijd maar 2.500 exemplaren verkocht. Ze mogen dan wel klein zijn, je moet er toch ongeveer 750 euro voor neertellen.

Er werd bovendien een wereldwijde promotiecampagne gelanceerd om de collectie in de verf te zetten. Onder meer in Hongkong, Frankrijk en de VS zullen etalages worden ingericht volgens het Belgische thema. Delvaux lanceerde trouwens ook nog een betoverend filmpje dat door de bekende Belgische regisseur Jaco Van Dormael werd gerealiseerd.