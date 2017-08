Deze gewoonte is schadelijk voor je carrière, maar we doen het allemaal

Volg je het nieuws en bestel je weleens iets online op het werk? Dan ben je aan het cyberloafen. De term betekent dat je het internet tijdens de werkuren gebruikt voor persoonlijke doeleinden. Die gewoonte kan een negatieve impact hebben op je carrière, zo blijkt uit een recente studie verschenen in The Journal of Psychosocial Research.

Onderzoekers van verschillende Amerikaanse universiteiten polsten bij een groep van 322 proefpersonen naar hun internetgebruik tijdens een werkdag. De deelnemers moesten vervolgens aangeven welke invloed dat had op hun gedrag. En wat blijkt uit hun antwoorden? Het nieuws volgen en online shoppen zijn grote hindernissen als het aankomt op hun productiviteit.

Volgens docent Matthew McCarter, verbonden aan de universiteit van Texas in San Antonio, is cyberloafing een belangrijke oorzaak van de verliezen die bedrijven jaarlijks lijden en dus een grote zorg van bedrijfsleiders. In een reactie aan Science Daily legde McCarter al eerder uit dat werknemers ongeveer 14 procent van de tijd online doorbrengen. Elke keer dat een medewerker door het internet wordt afgeleid, duurt het gemiddeld 23 minuten voor de persoon in kwestie het werk hervat.

Pleit je schuldig, maar wil je wel carrière maken? Hou je focus dan op de waarde die je wilt toevoegen aan het bedrijf en je grotere carrièrevisie.”