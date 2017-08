Meunier lijkt komst Mbappé aan te kondigen op Twitter... maar neemt iedereen in het ootje

Thomas Meunier leek op maandag de transfer van Kylian Mbappé naar PSG officieel aan te kondigen. De rechtsback van de Parijse topclub hintte samen met de officiële Twitteraccount van PSG ’s middags naar “groot nieuws” over een speler wiens achternaam begint met een “M”. Mbappé naar PSG dus? Dat was (nog) niet het geval, grapjas Meunier nam iedereen in het ootje.

“Twitter is nerveus, Thomas Meunier. Wat gebeurt er?”, zo gooide PSG rond 11u20 de stok in het hoenderhok. Meunier repliceerde gepast: “ik sta te popelen om het nieuws bekend te maken. Hoe doen we het?”

J'ai les doigts qui brûlent... comment on fait dis moi? — Thomas Meunier (@ThomMills) August 28, 2017

De Belgische rechtsback liet vervolgens weten dat hij nieuws had over “een speler wiens achternaam begint met de letter M”. De Twitterconversatie leek een originele manier om Kylian Mbappé officieel voor te stellen, iets na de middag keek iedereen dan ook uit naar een verlossend bericht van PSG. De tweets bleken echter niet over Mbappé te gaan, wel over... Thiago Motta. De Braziliaanse middenvelder vierde zijn 35-jarige verjaardag. Next level trolling, heet zoiets op het wereldwijde web.





Thiago Motta fête aujourd'hui ses ans !



Happy birthday !pic.twitter.com/Xo2NspkBVU — PSG Officiel (@PSG_inside) August 28, 2017

LEES OOK: Zoveelste megatransfer van de zomer, en alweer gebruikt PSG een trucje