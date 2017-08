Speurders heropenen zaak: bevat dit betonblok de resten van Barbara, die 28 jaar geleden verdween?

Het is intussen 28 jaar geleden dat Barbara Elizabeth Miller verdween. Ze werd het laatst gezien op een huwelijk in Mifflinburg, in de Amerikaanse staat Pennsylviania, maar sindsdien ontbreekt elk spoor. Haar ex Mike Egan is altijd hoofdverdachte geweest, maar bewijzen vonden de speurders nooit. Tot nu? Een bizarre ontdekking zou wel eens schot in de zaak kunnen brengen.

Barbara Elizabeth Miller verdween in 1989. In de maanden voor haar verdwijning had de toen 30 jaar oude Miller nog bij de politie geklaagd over Egan en daags voor haar verdwijning zou ze haar vrienden nog verteld hebben dat ze voor haar leven vreesde.

Volgens haar tienerzoon Eddie Miller Jr. maakten zij en haar toenmalige vriend Egan ruzie op 30 juni, de nacht dat ze verdween. De ruzie ging over haar plan om een huwelijk van een kennis bij te wonen, wat niet naar de zin van Egan was.

Doodverklaard

Miller werd nooit teruggevonden en hoewel een rechter haar in 2006 officieel doodverklaarde, begon de ‘Sunbury Daily Item’ onlangs opnieuw te graven in de vreemde verdwijningszaak. De krant vond de zaak zo bizar, dat het de politie aanmoedigde ze opnieuw te onderzoeken.

Nu heeft de politie een vreemde ontdekking gedaan in de voormalige woonst van Egan. Toen speurders het huis doorzochten met toestemming van de huidige eigenaars, ontdekten ze een “uiterst bijzonder” klein kamertje in de kelder van het huis. Dat kamertje beschikte over opvallend dikke, betonnen muren. Er was ook extra beton op de vloer gestort, beton dat - zo leek het - destijds nog met de hand gemixt was.

Verhakselaar

Agenten lieten een drie ton wegend blok beton uit de kelder halen en nader onderzoek bracht aan het licht dat dat blok houtsnippers bevat. Speurders gaan het nu ook op sporen van Miller onderzoeken. “We dissecteren de muren, stukje voor stukje, met hamer en beitel,” legt de chef van de politie uit, “op zoek naar ook maar de kleinste aanwijzing.”

Meteen na de vondst deden de gruwelijkste geruchten de ronde. Werd het lichaam van Miller verhakseld en door het beton gemengd? “Het is louter speculatie of er al dan niet een verhakselaar werd gebruikt. Maar uiteraard is de aanwezigheid van houtsnippers in een betonnen muur bijzonder verdacht.”

Egan zelf, nog steeds hoofdverdachte in de zaak, is intussen 69. Hij ontkent met klem dat hij iets te maken heeft met haar verdwijning.