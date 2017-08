Dortmund heeft al vervanger beet voor Dembélé

Borussia Dortmund heeft maandag buitenspeler Andrey Yarmolenko gecontracteerd. Yarmolenko komt over van Dinamo Kiev en tekende in het Signal Iduna Park een contract voor vier seizoenen. De Oekraïner moet bij Dortmund de leemte opvullen die de naar Barcelona vertrokken Ousmane Dembélé liet.

In 339 wedstrijden voor Kiev trof Yarmolenko 137 keer raak. Voor het nationaal elftal van Oekraïne maakte hij in 69 interlands 29 treffers. In 2013, 2014 en 2015 werd Yarmolenko in Oekraïne verkozen tot voetballer van het jaar.

“Ik ben Kiev zeer dankbaar dat ze mij naar een grote Europese topclub laten gaan. Dat is een droom voor mij”, aldus de 1.89 meter lange aanvaller, die bij Borussia Dortmund met rugnummer 9 gaat spelen.

Voor Dortmund is Yarmolenko na verdedigers Ömer Toprak (Bayer Leverkusen) en Dan-Axel Zagadou (PSG) en middenvelder Mahmoud Dahoud (Borussia Mönchengladbach) en Maximilian Philipp (Freiburg) de vijfde inkomende transfer.