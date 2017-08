Mama maakt haar punt: “Iedereen ‘wiebelt’ in bikini”

De Amerikaanse Sia Cooper (27) verdient de kost als personal coach en blogt op haar Diary of a Fit Mommy. Hoewel ze er afgetraind uitziet, wil ze bij haar meer dan vijfhonderdduizend volgers een illusie doorprikken: ook haar lichaam wiebelt als ze een bikini draagt, zo schrijft ze in een statement bij een Instagram-filmpje.

Sia, die ooit vocht tegen boulimie, wordt naar eigen zeggen overspoeld met berichtjes vol complimenten. “Vrouwen vertellen me dat ik er perfect uitzie en dat ze dromen van een lichaam zoals het mijne”, zegt ze in een interview met sportief blad Shape. “Maar ik schud mijn hoofd als ik zo’n berichtjes lees. Ik ben echt niet zo perfect als ze denken. Er is zoveel informatie die je mist als je louter een foto ziet online. Die is zelden een weergave van het echte leven. Ik wil de standaarden rond perfectie, gecreëerd door vrouwen op sociale media doorbreken. Fit betekent niet perfect ”, klinkt het.



De brunette beklemtoont haar standpunt in een recent Instagram-filmpje, waarin ze een bikini draagt en met haar achterwerk schudt. “Voel je jezelf lelijk in je bikini? Nou, iedereen wiebelt in een bikini. Niemand loopt dag en nacht rond met opgespannen spieren. Indien mensen dat wel zouden doen, zouden ze krampen krijgen of zelfs flauwvallen omdat ze hun adem te lang inhouden. Ik wiebel liever dan dat ik mezelf opspan en sterf. Serieus, niemand zal erop letten hoe je eruit ziet in bikini omdat ze te veel met zichzelf bezig zijn.”



“Straal vol zelfvertrouwen, schoonheid. Draag die bikini met zelfvertrouwen en wees een inspiratie voor het meisje of de vrouw die vandaag sukkelt om haar lichaam graag te zien. Wees een voorbeeld voor die mama die met tranen in haar ogen naar haar buik kijkt omdat niet meer zo strak is als vroeger, of dat meisje dat een maaltijd miste omdat ze walgt van haar heupen. Je zelfvertrouwen is misschien net wat ze nodig heeft om de week door te kopen. Ik hou van jullie, koninginnen,” staat er nog te lezen. Het filmpje werd op een week tijd meer dan 36.000 keer bekeken en lokte veel positieve reacties uit.