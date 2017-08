Dit wil een hond duidelijk maken als hij kwispelt

Leuven -

Met de staart kwispelen is een aangeleerd gedrag waarmee de hond een geruststellend signaal uitstuurt. Hij laat er ondergeschikte dieren mee weten dat hij ongevaarlijk is en sterkere dieren of mensen dat hij hun suprematie niet bewist. Dat stelt Prof. Rudi D’Hooge van het Laboratorium voor Biologische Psychologie (KU Leuven) in de online Dagkrant van de KU Leuven.