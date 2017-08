Bondsparket maakt extra stukken in dossier Orlando Sa (Standard) tijdig over

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) is er in het dossier omtrent de disciplinaire vervolging van Standard-aanvaller Orlando Sa in geslaagd de gevraagde stukken tijdig over te maken aan de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB. Dat heeft bondsprocureur Marc Rubens maandagmiddag bevestigd.

Orlando Sa werd op de derde speeldag van de Jupiler Pro League uitgesloten na tussenkomst van de VAR. Het Bondsparket vorderde drie speeldagen voor Sa, maar Standard weigerde dat voorstel. De Luikenaars vonden dat noch het Bondsparket, noch de Geschillencommissie over voldoende informatie beschikten om een correcte beslissing te nemen. In eerste aanleg werd Sa toch geschorst voor drie speeldagen, Standard tekende beroep aan. In de blessuretijd van de derby op het veld van STVV (1-0) trapte Sa na met een trap achter het steunbeen naar Steven De Petter. Scheidsrechter Alexandre Boucaut had de fase niet gezien, maar werd door de VAR wel aangemaand de beelden te bekijken. Boucaut haalde op basis daarvan de rode kaart boven.

De Geschillencommissie Hoger Beroep vond het “onontbeerlijk voor een correcte disciplinaire procedure” dat alle elementen in het dossier werden opgenomen. De commissie vroeg het Bondsparket het volledige reglement van de Video Assistant Referee (VAR) over te maken aan de betrokken partijen. Ook de beelden waarover de VAR beschikte en op basis waarvan scheidsrechter Alexandre Boucaut de rode kaart aan Orlando Sa gaf worden opgevraagd. Het Bondsparket moest beide elementen van het dossier voor maandag 28 augustus 12u00 aan Standard overmaken. Zonder verder in detail te willen treden bevestigde Rubens “dat de gevraagde stukken zijn toegevoegd aan het dossier”.

De zaak wordt dinsdagmiddag hernomen.