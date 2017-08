Dit is het schokkende moment waarop vrouw wordt neergeschoten nadat ze het vuur opende op agenten

Een Amerikaanse vrouw uit de staat North Carolina werd begin juli neergeschoten door enkele agenten toen ze na een ongeval het vuur opende op de politie. Nadat de agenten op de plaats van het ongeval arriveerden, begon ze met een wapen te zwaaien en vuurde ze enkele kogels af, waarna de agenten terugschoten en de vrouw twee keer raakten. Ze werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed enkele dagen later.

De overheid van North Carolina publiceerde vrijdag de beelden van de dramatische schietpartij, nadat werd beslist dat de agenten die de vrouw neerschoten, niet zullen worden vervolgd. Op de beelden is te zien hoe de 50-jarige Tina Medlin enkele schoten lost richting de agenten, toen die ter plekke arriveerden. De agenten vuurden terug en raakten de vrouw twee keer, in het hoofd en in de arm.

“Het gebruik van het dodelijk geweld door de agenten was onder deze omstandigheden geoorloofd en redelijk”, verklaarde een woordvoerder van de openbare aanklager van de regio. Volgens de woordvoerder werden de beelden van de dashcam van één van de agenten vrijgegeven, zodat het publiek kan zien in welke omstandigheden ze moesten handelen.

“Ik wilde dat ik mezelf had gedood”

Op 8 juli kregen de hulpdiensten van Johnston County in North Carolina verschillende oproepen van bezorgde getuigen omdat ze een terreinwagen aan “hoge snelheid” over de snelweg hadden zien rijden. Volgens een getuige was het voertuig van de weg geraakt en lag de bestuurder van de terreinwagen onbeweeglijk in het gras. Toen de getuige dichterbij ging, hoorde hij de vrouw schreeuwen dat ze wenste dat ze zichzelf had gedood tijdens de crash, waarna ze een vuurwapen uit haar auto haalde.

Toen de agenten ter plaatse aankwamen, zagen ze dat de vrouw handboeien bij zich had en gewapend was. Ze trokken hun revolvers en eisten dat Medlin haar handen in de lucht stak. De vrouw weigerde echter te gehoorzamen en werd uiteindelijk neergeschoten toen ze enkele kogels richting de agenten afvuurde.

Het is voorlopig niet duidelijk wat de oorzaak was van het bizarre gedrag van de 50-jarige vrouw, maar na de schietpartij werd onmiddellijk een onderzoek geopend, een standaardprocedure in North Carolina als agenten hun wapens moeten gebruiken.