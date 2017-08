Minnares wordt op straat uitgekleed en geslagen door vrouw van de man met wie ze een affaire zou hebben

Beelden van een ruzie tussen twee vrouwen in China gaan de wereld rond. De ene vrouw zou een affaire hebben met de man van de andere en daarom op straat ten schande gemaakt en geslagen zijn. Van alle toeschouwers is er niemand die de vrouw op de grond te hulp komt.

De video, gemaakt door een van de vele toeschouwers, toont hoe de vrouw ontdaan van haar ondergoed en netkousen op straat zit. Een vriendin van de vrouw lijkt de minnares vast te houden terwijl de bedrogen vrouw zich over haar heen buigt en beledigingen roept.

Hoewel er geen berichten zijn van een interventie door de politie is de ophef over het voorval op sociale media groot. Mensen vinden dat de minnares in kwestie wreed behandeld werd en moest het slachtoffer zich bekendmaken bij de politie zouden haar belagers wel eens flink in de problemen kunnen komen.