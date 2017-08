Vijf conclusies uit de Vijf Grote competities: zo verpest je het humeur van een geprikkelde Nainggolan, ook Premier League-Duivels balen

Met de interlandbreak in aantocht legden we het vergrootglas op de prestaties van de belangrijkste Rode Duivels in de Vijf Grote buitenlandse competities. En wat we zagen, stemde niet gelukkig: bondscoach Roberto Martinez heeft deze week voldoende stof om over na te denken...

Zo verpest je het humeur van Radja Nainggolan

AS Roma verloor zaterdag de topper van de tweede speeldag in de Serie A tegen Inter. Opnieuw een streep door de rekening van Radja Nainggolan, na diens niet-selectie voor de Rode Duivels. Het was Mauro Icardi die met twee doelpunten grondig verpestte wat er nog overbleef van het goede humeur van onze landgenoot.

Nochtans was de Ninja was duidelijk geprikkeld: hij gaf al vroeg in de wedstrijd een assist voor de openingstreffer, en zag net voor rust een schot uiteenspatten op de paal. Er is nog hoop voor het WK volgende zomer...

Radja Nainggolan baalt na de nederlaag tegen Inter Foto: Photo News

Rode Duivels in de tribunes in Engeland

Ook in de Premier League verging het de Rode Duivels slecht: er was de onbegrijpelijke beslissing van Liverpool-coach Jürgen Klopp om Simon Mignolet verplicht “rust” te geven voor de topper tegen Arsenal, al liet de Duitser vervolgens wel weten dat ‘Big Si’ zijn onbetwiste nummer één blijft. Maar waarom zet je hem dan uit je selectie, Jürgen? Minder verrassend was het feit dat ook Divock Origi geen deel uitmaakte van de Liverpool-selectie. De toekomst van de Keniaanse Belg in Noord-Engeland lijkt stilaan somberder en somberder...

Ook bij Everton mocht een Rode Duivel onverwacht plaatsnemen in de tribunes: coach Koeman was ontstemd over de houding van Kevin Mirallas, dus ook de flankspeler kon wedstrijdminuten op zijn buik schrijven. “Mirallas was teleurgesteld (over zijn bankzitterstatuut, red.) en zijn houding was niet goed. Daarom selecteerde ik hem niet.” Zit een eventuele transfer naar het Olympiakos van Besnik Hasi, zijn ex-club, daar voor iets tussen? “Of hij de club verlaat? Dat weet ik niet.”

Ook de Tottenham-Belgen baalden: de “Vloek van Wembley” kostte hen dure punten tegen het Burnley van Steven Defour, en Romelu Lukaku miste een strafschop tegen Leicester en scoorde zo voor het eerst niét in een competitiewedstrijd voor zijn nieuwe club. Een meevaller was wel de toestemming die Eden Hazard kreeg om af te reizen naar de Rode Duivels. Chelsea-coach Conte: “Ik sprak met Eden en hij wil graag gaan.”

Simon Mignolet werd door Jürgen Klopp in de tribune gezet Foto: Photo News

Tegenvaller voor Dimata

Wie hoopte dat het goede nieuws voor de Rode Duivels dan maar uit Duitsland zou komen, was er aan voor de moeite: Landry Dimata kreeg weliswaar zijn eerste basisplaats bij Wolfsburg, maar het jonge en opkomende talenet viel net na rust uit met een blessure...

Maakten de 90 minuten trouwens wel vol: Koen Casteels en Thorgan Hazard...

Landry Dimata viel geblesseerd uit Foto: BELGAIMAGE

Tielemans vanop de bank

In de Franse Ligue 1 moest Youri Tielemans (alweer) vanop de bank toekijken hoe zijn Monaco gehakt maakte van het amibtieuze Marseille. De 20-jarige kreeg een half uur speeltijd, maar toen was de wedstrijd al lang gespeeld na doelpunten van Glik, Falcao en Diakhaby.

Frankrijk is echter vooral in de ban van een eventuele transfer van Kylian Mbappé naar PSG. De Parijzenaars zouden met die coup kunnen tekenen voor de tweede toptransfer van de zomer, al heeft het daarvoor wel een trucje nodig...

Youri Tielemans (links) dolt met Kylian Mpabbé (centraal) Foto: Photo News

Hemels doelpunt van Carrasco

Het beste nieuws voor de Rode Duivels kwam uit de Primera Division: daar verging het Yannick Carrasco alvast beter dan de Belgen uit Italië, Engeland, Duitsland en Frankrijk, want de flankspeler scoorde na een héérlijke dribbel zijn eerste van het seizoen voor Atlético Madrid. De topvorm van Carrasco is een meevaller voor bondscoach Martinez, gezien het cruciale belang van de flanken in diens systeem.

Bij Barcelona was Lionel Messi uiteraard opnieuw De Man: de Argentijn zag eerst nog wel een penalty gestopt worden, maar scoorde later toch zijn 350ste (en 351ste) doelpunt voor de blaugrana. De grote rivaal uit Madrid geniet intussen met volle teugen van het ontbolsteren van Marco Asensio, die opnieuw twee pareltjes scoorde voor de Koninklijke (maar puntenverlies tegen Valencia niet kon vermijden).