Defour: “Olympiakos haakte af op de transferprijs”

Steven Defour heeft geen transferzorgen. De Rode Duivel maakte de voorbereiding mee bij Burnley en heeft er nu een basisplaats. De club wil hem ook niet laten gaan.

“Olympiakos uit Griekenland is komen aankloppen”, aldus de 28-jarige Defour. “Dat was heel concreet. Tot ze de transferprijs horen. Dan haakten ze af. Hoeveel dat was? Ongeveer evenveel als Burnley betaalde aan Anderlecht (8 à 9 miljoen euro, nvdr). Olympiakos wilde niet veel uitgeven, dus…”

Defour is niet verbaasd dat hij deel uitmaakt van de selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijden van de Rode Duivels tegen Gibraltar en Griekenland. “Niet echt. Als ik bij mijn club speel, ben ik er altijd bij geweest. Voor mij is de situatie duidelijk: als ik wekelijks speel, dan heb ik een grote kans om erbij te zijn. Nu denk ik aan het WK. Dat laatste jaar voor het WK komt het erop aan bij de juiste club te spelen en goed te spelen. Daar ben ik nu mee bezig.”