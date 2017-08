De schrik van iedere gevangene komt weer vrij: wie is de bikkelharde sheriff die Trump nu gratie verleent?

Hij was een van de meest gevreesde sheriffs van Amerika. En ook nu weer komt de man in de spotlights dankzij president Trump. Wie is eigenlijk Joe Arpaoi, het ex-hoofd van de politie van Maricopa County?

Het kwam niet als een verrassing: Donald Trump had al gesuggereerd dat het eraan zat te komen, en vrijdag was het dan ook zover. De controversiële voormalige sheriff Joe Arpaio kreeg gratie.

Vooral mensenrechtenactivisten waren zeer kritisch over het eerste presidentiële pardon van Trump. Want Arpaio is lang niet een onbeschreven blad. Hij noemt zichzelf dan ook niet voor niets “de hardste sheriff van de VS”. En dat liet hij ook merken in zijn beleid naar gevangenen toe, toen hij zelf nog niet in de cel zat voor “minachting van de rechtbank”. Hij vond dat gevangenen te veel verwend werden. “Ze krijgen degelijke maaltijden en verwarmde cellen. Dat is allemaal nergens voor nodig”, zei Arpaio in 1993.

“Gevangenis van tenten”

De man was toen politiebaas in Maricopa County in de staat Arizona. Omdat hij vond dat gevangenen het ook wel met heel wat minder konden stellen, liet hij midden in de woestijn een gevangenis bouwen van...tenten. “Want dat is goedkoper dan een gebouw gemaakt uit stenen”, zo vond Arpaio.

De gevangenen krijgen het hard te verduren in “Tent City Jail”. Omdat de gevangenis zich middenin de woestijn bevindt, wordt het er overdag - wanneer de zon volop op de tentzeilen zit- verschroeiend heet. Temperaturen tot boven de 50 graden zijn geen uitzondering. Ook geen uitzondering: de vroege uurtjes waarop de gevangenen moeten opstaan, om met de voeten aan elkaar geketend zware verplichte arbeid te verrichtend. Nog een opvallende maatregel die Arpaio de gevangenen oplegde: de gedetineerden moesten een roze onderbroek dragen, ook hun kousen waren roze. Het t-shirt dat ze droegen was zwart met wit gestreept, met roze opschriften. Niet zelden nam Arpaio daar ook foto’s van, die hij nadien op het internet zette.

En drie maaltijden per dag werden gereduceerd naar twee. Ook op zout en peper werd bespaard. Volgens Arpaio mag een maaltijd voor een gevangene niet meer dan 50 dollarcent kosten.

Hogere zelfmoordcijfers

Dat de leefomstandigheden in de gevangenis slecht zijn, tonen ook de zelfmoordcijfers in Tent City Jail: die liggen 24 procent hoger dan in andere Amerikaanse gevangenissen. Arpaio houdt echter voet bij stuk, past zijn beleid niet aan en vergelijkt zijn gevangenis soms zonder schaamte zelfs met een concentratiekamp. “Bij ons gaat het er ook slecht aan toe.” Of ook: “Onze jongens die in het buitenland vechten voor Amerika, slapen in slechtere omstandigheden.”

Mensenrechtenorganisaties klagen het gevangenisregime meermaals aan, maar zonder succes. Tot meer dan 22 jaar later een rechter beslist dat met Tent City Jail de mensenrechten geschonden worden. Maar het is wachten tot april 2017 dat, onder het hoofd van een nieuwe sheriff, Tent City Jail sluit.

Op die nieuwe sheriff was het trouwens lang wachten. Arpaio zelf werd vijf keer herkozen als sheriff. Daarmee was hij de langstzittende sheriff van de VS, een record dat nog niet verbroken werd.

Verkrachting genegeerd

Die herkiezingen had Arpaio te danken aan zijn populariteit in Maricopa County. Want hoewel heel controversieel, zijn harde aanpak werd door een deel van de bevolking ook geprezen. En dat ondanks dat hij ook buiten het gevangeniswezen heel wat kritiek kreeg te verwerken. Zo liet hij na om een zaak van verkrachting van een dertienjarig meisje degelijk te onderzoeken. Sabrina Morrison werd verkracht door haar nonkel in 2007. Ze vertelde dat aan haar leerkracht, die daarop naar de politie stapte. Maar de agenten die de verkrachting onderzochten, oordeelden dat het verzonnen was, waarna Sabrina beschouwd werd als een leugenaar. Gevolg: de nonkel van Sabrina bleef het meisje verkrachten. De tiener raakte zelfs zwanger en moest een abortus plegen. Nochtans waren er al van in het begin, toen Sabrina voor het eerst naar de politie ging, sporen van sperma van de nonkel.

Illegalenjager

De man, geboren in 1932, houdt ook razzia’s onder Mexicaanse migranten en minstens 126.000 mensen worden de grens overgezet. Arpaio, die zelf een migrantenachtergrond heeft, roept zichzelf intussen uit tot “illegalenjager”. Maar dat deed de harde sheriff uiteindelijk de das om. Een federale rechter verbiedt Arpaio om nog langer agenten zomaar af te sturen op latino’s. Arpaio negeert dat verbod en laat zijn agenten verder doen. Bovendien weigert hij ook mee te werken aan een onderzoek naar racisme en machtsmisbruik binnen zijn politiedienst.

Omwille van het negeren van dat verbod en de weigering mee te werken, wordt Arpaio in juli veroordeeld voor “minachting van de rechtbank”. Hij zou normaal tot oktober in de cel moeten zitten, maar daar bracht Trump vrijdag dus verandering in. “Hij heeft Arizona beschermd. Hij is een patriot, een voorbeeld van onbaatzuchtige openbare dienst”, zo vond Trump, waarna hij de “hardste sheriff van het land” gratie verleende.

