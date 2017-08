Antwerp blijft zich versterken: broodnodige offensieve versterking is rond

Antwerp blijft zich ondanks een geslaagde competitiestart versterken: de promovendus kondigde maandag de komst van twee nieuwe spitsen aan.

Het haalt met Joaquín Ardaiz een 18-jarige aanvaller uit Uruguay. De centrumspits werd afgelopen seizoen door Tanque Sisley uitgeleend aan Danubio, waar hij drie keer scoorde in negentien optredens. Antwerp huurt hem voor één seizoen. De Great Old had dringend nood aan een extra spits door de blessures van William Owusu en Obbi Oulare. Wellicht sluit Ardaiz morgen al aan op de stage met Antwerp.

Joaquín Ardaiz Foto: rr

Ook Cheick Mohamed Kafoumba Touré – voetbalnaam Kafoumba Touré – is een centrumaanvaller. De 23-jarige spits heeft de dubbele Malinese-Ivoriaanse nationaliteit, en ontwikkelde zich eerder bij USFA Ouagadougou en de Tunesische eersteklassers AS Gabès en Stade Tunisisen. Zijn prestaties leverden hem een transfer op naar het Midden-Oosten. Na avonturen bij Ohod Al-Medina en Al-Qadisiya tekent de rechtsvoetige aanvaller nu voor drie jaar bij RAFC.