Geen Champions League voor Standard Fémina

Standard Fémina is er niet in geslaagd zich voor de Champions League te plaatsen. In zijn derde en laatste groepswedstrijd moest de Belgische kampioen maandag in het Estlandse Pärnu met 3-0 het onderspit delven voor Ajax Amsterdam.

Standard moest bijna de volledige match met tien afwerken. Al na negen minuten moest Elien Nelissen met rood naar de kant. Bij de rust stond de eindstand al op het bord. Desiree van Lunteren (10e pen. en 25e) en Linda Bakker (16e) scoorden.

Standard, dat eerder wel thuisploeg Pärnu (2-0) en het Letlandse Rigas (8-0) versloeg, eindigt met zes punten op de tweede plaats in de groep. Alleen de tien groepswinnaars en de beste tweede (met het beste resultaat tegen de nummers een en drie uit de groep) plaatsten zich. Die beste tweede is het Zwitserse FC Zürich. Ook vorig seizoen strandde Standard in de voorronde.