Youri Tielemans spreekt voor het eerst sinds zijn droomtransfer: over bankzitten in Monaco, de komst van Dendoncker en de malaise bij Anderlecht

In de Franse Supercup mocht hij nog 90 minuten meedoen bij zijn nieuwe club. Maar sinds de competitie begon, is Youri Tielemans bankzitter bij AS Monaco. Hij speelde in totaal 61 minuten in vier wedstrijden: 4 minuten, 27 minuten, 1 minuut en 29 minuten. De 20-jarige middenvelder is er zeker van dat dit maar tijdelijk is.