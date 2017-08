Duivels steunen Nainggolan: “Radja is een geweldige speler en een groot gemis”

Zowat alle Rode Duivels hopen dat Radja Nainggolan een snelle comeback maakt bij de nationale ploeg. “Ik kan degene zijn die met Radja kan spreken over hoe de trainer het liever ziet”, biedt Jan Vertonghen zijn diensten aan. Ook andere spelers spraken gisteren hun steun uit voor de populaire Roma-middenvelder.

Radja heeft een superkarakter, is sociaal met iedereen en ook nog eens een uitstekende speler Jan Vertonghen

De niet-selectie van Radja Nainggolan voor de interlands tegen Gibraltar donderdag en in Griekenland zondag blijft voor gespreksstof zorgen bij de Rode Duivels. Precies omdat de wedstrijd in Griekenland zo belangrijk is, begrijpen de meeste spelers niet waarom Roberto Martinez in een groep van 28 geen beroep doet op een speler die bepalend was in de vorige EK-campagne. “Radja speelt al jaren op hoog niveau bij Roma. Puur op basis van zijn kwaliteiten hoort hij erbij”, zegt Kevin De Bruyne.

“Radja is een geweldige speler en een groot gemis”, zegt Mousa Dembélé, één van Nainggolans beste vrienden. “Maar ik weet niet wat er gebeurd is tussen de coach en hem, of toch niet in detail. Daarom wil ik er liever niet te veel over zeggen.”

Ook concurrenten Youri Tielemans en Steven Defour ondersteepten gisteren de kwaliteiten van Nainggolan. Als de Antwerpenaar een probleem heeft met de Rode Duivels, is het met de trainer en niet met de groep. “Radja ligt echt goed in de groep”, zegt Jan Vertonghen. “Voor de medespelers heeft hij een superkarakter. Hij is sociaal met iedereen en daarbovenop nog eens een uitstekende speler. Alleen is het de trainer die beslist. Sorry dat ik dat cliché moet bovenhalen. Ik heb Roberto Martinez niet over Radja gesproken, maar het zal wel zijn dat hij het anders ziet.”

Inpraten op Radja

Martinez erkende gisteren dat Nainggolan goed ligt in de groep, maar gaf aan dat hij alleen op basis daarvan zijn selectie niet verdient. Zijn ploegmaats hopen dat hij volgende maand, als België tegen Cyprus en in Bosnië speelt, een nieuwe kans krijgt. Daarvoor gaan ze alvast inpraten op hun ploegmaat en vriend. “Radja is een emotionele jongen en heeft in een eerste reactie dingen gezegd die hij misschien beter niet had gezegd”, aldus Vertonghen. “Maar ik heb echt het gevoel dat Radja dolgraag bij de nationale ploeg speelt. Anders was hij al veel langer gestopt.”

Als vicekapitein van de Rode Duivels is Vertonghen niet van plan om het thema Nainggolan aan te snijden bij de bondscoach. “Als hij hem er op dit moment niet bij wil, ben ik niet degene die die beslissing kan beïnvloeden”, zegt Vertonghen. “Maar ik zal wel degene zijn die met Radja kan spreken over hoe de trainer het liever ziet. Ik heb tegen Radja gezegd: Doe rustig, focus even op Roma. Laat alles bezinken en kijk wat je later doet. Doe nu even geen emotionele, impulsieve dingen.”

Niemand wil polemiek

In zijn eerste reactie had Nainggolan gezegd dat hij niet kon begrijpen dat hij niet en Youri Tielemans als bankzitter bij Monaco wel werd opgeroepen. Maar de gewezen Anderlecht-middenvelder voelt zich niet aangesproken. “Het stoort me niet dat hij dat gezegd heeft. Ik ga geen polemiek starten”, zegt Tielemans. “De trainer heeft zijn keuze gemaakt en hem uit de selectie gelaten. Daar kan ik niets aan doen.”

Ook Steven Defour kreeg gisteren een vraag over Nainggolan. Net als Tielemans werd de Burnley-middenvelder boven de Roma-speler gekozen. “Maar ik heb helemaal niet het gevoel dat het tussen mij en Nainggolan gaat voor een plaats in de selectie”, zegt Defour. “We zijn al veel samen geselecteerd ook. Dat is niet de strijd.”

De Duivels zien de verwijdering van Nainggolan niet als een disciplinaire maatregel, maar het mag wel duidelijk zijn dat het signaal is aangekomen. “In een groepssport moet je je altijd aan de regels houden, anders krijg je anarchie”, zegt Steven Defour. “Dat is bij de nationale ploeg zo, maar ook in je eigen club. Als je die regels overtreedt, dan zijn er boetes of andere sancties. Dat hangt van trainer tot trainer af.”

“Ik weet niet of Radja echt om disciplinaire redenen ernaast is gelaten”, zegt Tielemans. “Ik weet van mezelf dat ik een correct gedrag moet hebben op en naast het terrein. Daarvoor heb ik zulke signalen niet nodig. Ik kijk eerst naar mezelf en dan pas naar de anderen.”