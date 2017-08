Onze Chef Voetbal heeft er zijn buik vol van: "Dit circus is niet ernstig meer"

Wie snakt er eigenlijk niet naar 1 september, het einde van de transfermarkt? Spelers lopen al weken op de toppen van hun tenen, want ze willen ze slag van hun leven slaan. Clubs zoeken plannen B, C, D en E, want ze weten nog niet wie er wordt weggeroofd door de kapitaalkrachtigere clubs. Journalisten draaien overuren in hun ijver geruchten te checken en jacht naar de laatste nieuwtjes op de vleesmarkt. Tot slot de grootste dupe van allemaal: de supporters. Zij betaalden wel al hun abonnement of kochten al het truitje met de naam van hun favoriete speler. Maar die kan zomaar vertrekken. Ze weten nog altijd niet hoe hun ploeg er zal uitzien. En dat allemaal terwijl de competitie al vijf speeldagen onderweg is. Dit is niet ernstig.

Voetballers spelen al weken niet omdat ze met een transfer in hun hoofd zitten. Bjorn Engels, Ishak Belfodil, Aleksandar Bjelica, dit weekend zelfs een trouwe soldaat als Leander Dendoncker werden/worden ...