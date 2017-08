Gezocht: oplossing voor Europese back-ups bij Club Brugge

Wat moet je met een kern 31 verschillende spelers als je nog maar op twee fronten actief bent? Ivan Leko gebruikte tijdens zijn eerste negen officiële wedstrijden maar liefst 24 (!) verschillende namen. In zijn zoektocht naar stabiliteit gaat Leko de komende weken amper roteren, en dat is voor sommigen slecht nieuws. Voor hen wordt er best een oplossing gezocht.