CD&V wil megabordeel in Brussel

Brussel - De Brusselse burgemeester wil de prostituees weg uit zijn stad. Niks gedogen, wel boetes in de hoop zowel de prostituees als hun klanten te verjagen. Maar hij krijgt nu tegenwind van CD&V. Brussels staatssecretaris en gemeenteraadslid Bianca Debaets pleit voor een gecontroleerd megabordeel naar Antwerps model. “Beter zoiets dan de ellende van nu.”

“Denken dat je prostitutie zomaar kan uitroeien, dat is struisvogelpolitiek”, zegt de Brusselse CD&V’ster Bianca Debaets. “Het probleem bestaat, en dus moet je er iets aan doen. Om de overlast te bestrijden. Maar ook voor de veiligheid van de prostituees zelf, om te voorkomen dat ze in weer in wind buiten staan en zonder enige vorm van controle in auto’s meegenomen worden.”

Staatssecretaris Debaets op werkbezoek in Villa Tinto. Foto: Walter Saenen - WAS

Zelf gelooft Debaets in de Antwerpse aanpak, en dus ging ze gisteren op bezoek in Villa Tinto, het megabordeel in het Antwerpse Schipperskwartier. De Antwerpse aanpak houdt in dat prostitutie wordt gedoogd in drie straten. Zowat alle huizen zijn er onderverdeeld in “ramen”, die door privé-eigenaars worden verhuurd voor 80 à 120 euro per shift van twaalf uur. Megabordeel Villa Tinto is de grootste ramenvoorziener met 51 kamers. Daarnaast zijn er nog vele kleinere, samen goed voor nog eens 260 ramen. De eigenaars moeten zorgen voor hygiënische ruimtes en noodknoppen. De prostituees – vooral Roemeense, Bulgaarse en Zuid-Amerikaanse vrouwen – zijn geregistreerd, werken zelfstandig, bepalen zelf hun tarieven en mogen hun inkomsten houden. Pooiers worden met alle mogelijke middelen geweerd.

Prostitutie “uitroeien”

De aanpak wekt bewondering bij Debaets, zeker in vergelijking met “het non-beleid” van haar eigen burgemeester. “Ik denk echt dat deze aanpak ook een model voor Brussel kan zijn. Veel beter dan de huidige situatie met tippelprostitutie in de Alhambrawijk (aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg, nvdr.) en de ellende in de bordelen van de Aarschotstraat.”

Brussel hanteert sinds vorige week een nieuw politiereglement dat zowel prostituees als hun klanten viseert. Burgemeester Philippe Close (PS) maakt er geen geheim van dat hij de prostitutie in de Alhambrawijk wil “uitroeien”. “De bewoners in die wijk moeten weer veilig en gerust kunnen leven”, klinkt het.

Volgens Debaets zal die repressieve aanpak het probleem enkel verschuiven. Vandaar haar pleidooi voor een gedoogzone en een aanpak à la Villa Tinto. “Mijn pleidooi wordt door de Brusselse CD&V gesteund”, zegt ze. Maar niet door Close, zoveel is nu al duidelijk. “Hij is daar vierkant tegen, tegen zo’n Villa Tinto”, zegt zijn woordvoerster. “In zijn ogen is dat vrouwenexploitatie, en daar is hij veel te veel feminist voor.”