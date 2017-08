Onze analisten zijn niet verwonderd na blitzstart van Antwerp: “Bölöni had zijn organisatie al snel klaar”

Antwerp dwong zondagavond na een zinderend slot het schip van KV Oostende nog meer tot kapseizen en tekende zo meteen voor een derde uitzege in vijf wedstrijden. De derde op rij bovendien. De Great Old zit zo aan een puike tien op vijftien én een vierde plek in de stand. Ex-voetballers en analisten Eddy Snelders en Eric Van Meir fileren de (eerste) stunt van Antwerpcoach Laszlo Bölöni.

“Antwerp een modaal team? Zo zou ik het niet stellen”, opent Eric Van Meir. “Antwerp is gewoon nog niet compleet, al is de komst van Jelle Van Damme wel een schot in de roos. Maar die ...