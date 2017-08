Wereldster verblijft exact 4 minuten in Antwerpen

Weinig reizigers zullen hem gespot hebben, maar Clint Eastwood (86) was gisteren heel even in Antwerpen terwijl hij op de Thalys zat om zijn nieuwe film 15:17 to Paris op te nemen.

Twee keer twee minuten, langer was het niet, maar Eastwood heeft dan toch even stilgestaan op het perron van Antwerpen Centraal. Om halftien vanmorgen reed een speciaal afgehuurde Thalys richting Amsterdam, om halfvier reed de trein weer naar Parijs.

Eastwood regisseert een film over de verijdelde aanslagen op de Thalys in 2015. De helden spelen zichzelf in de film.