Ze had een mooi huis en meer geld dan ze ooit kon uitgeven. Toch wilde de Kipling-erfgename haar twee dochtertjes meesleuren in zelfmoordplan

Ze had een mooi huis, een ­eigen bedrijf en meer geld dan ze ooit zou kunnen uitgeven. Toch probeerde Kipling-erfgename Mireille Gram (51) in september 2015 haar tweelingdochters mee te sleuren in haar zelfmoordplan. Vrijdag staat de steenrijke dochter van Tony Gram terecht voor de correctionele rechtbank wegens dubbele moordpoging. Ze kan veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van 30 jaar.