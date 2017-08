Pleegouders gezocht voor 109 baby’s en peuters

Liefst 109 baby’s en ­peuters in ons land hebben dringend de zorg van pleegouders nodig. Dat leert een blik op de wachtlijsten van Pleegzorg Vlaanderen. “De nood is hoog”, luidt het. “Het is dan ook niet evident om bijzonder jonge kinderen op te vangen. Zij vergen nog meer zorg.”

Naast baby’s en peuters, zoeken overigens ook nog zo’n 500 andere kinderen en tieners de warmte en stabiliteit van een pleegmama en -papa. “Sommige kinderen moeten járen wachten en blijven al die tijd in een instelling ­wonen. Dat is niet ideaal. Zoals we er nu voorstaan, is het zeker niet uitgesloten dat een aantal tieners op het einde van de rit zelfs nooit in een pleeg­gezin zal hebben ver­bleven.”

Om het aantal pleeg­ouders in België flink op te voeren, lanceert Pleegzorg Vlaanderen een nieuwe campagne, mét steun van de Rode Duivels.