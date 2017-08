Anderlecht-verdediger Spajic zoekt en vindt toch nog lichtpuntje na flauw gelijkspel op AA Gent: “Onze solidariteit is terug”

Zijn match in Gent had al na twintig minuten gedaan kunnen zijn, maar gelukkig voor Anderlecht was ref Delferière in een milde bui. Uros Spajic mocht de negentig minuten volmaken en hielp een pover voetballend Anderlecht aan een punt met een cruciale reddende tackle op Machado. In tegenstelling tot de bezoekende fans verliet de Serviër de Ghelamco Arena wél met een positief gevoel.

Het had een kantelpunt in de match kunnen zijn. Twee minuten na zijn eerste gele kaart werkte Spajic zondagmiddag in de 19e minuut zijn rechtstreekse tegenstander Sylla een tweede keer foutief tegen de ...