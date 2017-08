CLUBNIEUWS. Club wil Malinwa-belofte in ruil voor Perbet, AA Gent aast op oude bekende uit Italië

KV Mechelen probeert nog steeds Jérémy Perbet te huren van Club Brugge, maar blauw-zwart heeft op zijn beurt interesse in een jong talent van Malinwa. AA aast intussen op een oude bekende van het Belgische voetbal uit Italië, en Besnik Hasi verkiest Silvio Proto boven Ludovic Butelle. Uw dagelijkse portie clubnieuws.

Fulham haakt af voor Engels, Club wil Cobbaut als pasmunt voor Perbet

Op uitgaand vlak lijken het drukke dagen te worden bij Club Brugge. Zo is Björn Engels nog steeds op weg naar de Engelse Championship, al is het nog niet geheel duidelijk bij welke ploeg zijn toekomst ligt. Fulham, dat interesse toonde voor de Brugse verdediger, wordt het alleszins niet. De Londense club besliste uiteindelijk om geen bod uit te brengen op Engels. Een andere ploeg uit de Championship is momenteel wel concreet.

Intussen probeert KV Mechelen nog altijd ­Jérémy Perbet te huren van Club Brugge, dat op zijn beurt interesse heeft in Elias Cobbaut. Club wou de 19-jarige linksback van KV betrekken in de deal – Perbet en een som geld – maar dat zag KV Mechelen niet zitten.

Dussenne opnieuw in beeld bij Gent

Noë Dussenne is opnieuw in beeld bij AA Gent. Dat zegt althans de invloedrijke Italiaanse transferjournalist Gianluca Di Marzio. AA Gent wilde de verdediger vorig jaar al weghalen bij Moeskroen, maar hij koos toen voor het Italiaanse Crotone. Daar komt Dussenne nauwelijks aan spelen toe. AA Gent kan met Dussenne twee vliegen in één klap slaan, want de Buffalo's zijn zowel op zoek naar verdedigende versterking als (voetbal-)Belgen. Dussenne is 25 jaar oud en meet 1m91. Bij Moeskroen viel hij ook op met zijn scorend vermogen. Geen onbelangrijk pluspunt, want AA Gent haalt de jongste tijd nauwelijks wat uit corners en vrije trappen.

Vanhaezebrouck ziet deze week een pak A-kernspelers uitzwermen voor interlandverplichtingen. Zo trekt Milicevic naar Bosnië, terwijl Czekanowicz verwacht wordt bij het nationale elftal van Luxemburg. Ook Simon wacht een flinke reis, want hij werd opgeroepen voor de Nigeriaanse Super Eagles. Kubo trekt dan weer naar Japan en Kalinic vertoeft in Kroatië. Mitrovic meldt zich bij het Servische elftal en Inbrum kreeg een oproeping voor het Israëlische belofteteam. Verstraete, Raskin en de in extremis opgeroepen De Smet gaan dan weer aan de slag met Belgische jeugdelftallen.

Hasi verkiest Proto boven Butelle

Silvio Proto (34) stuurt aan op een vertrek bij KV Oostende en hoopt dat hij uiteindelijk bij Olympiakos kan tekenen. Van KVO mag de keeper vertrekken, maar wel voor de prijs die de kustploeg wil. De Griekse topclub trekt zijn hoogste budgetten wel uit voor een nieuwe spits en een nieuwe verdediger, waardoor Proto zenuwachtig wordt. Ondertussen kreeg Olympiakos ook de goedkopere Ludovic Butelle van Club aangeboden, maar die weigerde Olympiakos-coach Besnik Hasi.

KVO behoudt – ook na de 0 op 15 – het vertrouwen in trainer Yves Vanderhaeghe. “De discussie over de trainer wordt op dit moment niet gevoerd”, klinkt het. Om de zorgen te verjagen ging de ploeg gistermorgen padelen. Die teambuilding was al even voorzien, maar ze was ook nodig want er hangt een gespannen sfeer in de kleedkamer. De ongelukkige Lombaerts zoekt een nieuwe werkgever, Proto heeft alleen maar een vertrek naar Olympiakos in zijn hoofd en Siani rekent erop dat Toulouse een verhoogd bod doet dat ruim boven het miljoen gaat.

Van Oostende mogen ze allemaal vertrekken tegen de juiste prijs. In plaats van te schieten op de coach, wordt gehoopt dat nieuw bloed de kleedkamer een nieuw elan kan geven. Zeker als Siani vertrekt, moet er een nieuwe sturende middenvelder komen. In dat verband vallen de namen van Faris Haroun (Antwerp) en Mats Rits (KV Mechelen). Als Proto gaat dan wordt Dutoit in principe eerste keeper en komt er nog een concurrent.

Tijdens de interlandbreak verlaten zeven internationals Oostende. Siani speelt met Kameroen twee keer tegen Nigeria. Inzet is een ticket voor het WK 2018. Ook Jali speelt voor WK-kwalificatie met Zuid-Afrika tegen Kaapverdië. Banda is voor de eerste keer opgeroepen voor Zambia. Hij bekampt Algerije. Tomasevic speelt met Montenegro tegen Kazachstan en Roemenië in het kader van het WK. Rezaeian en zijn land Iran spelen tegen Zuid-Korea en Syrië, maar ze zijn al geplaatst voor het WK. Bossaerts is opgeroepen voor de beloften. D’Haese, Bataille en Bushiri spelen met de Belgische U19.

Van Damme opnieuw paraat?

Antwerp trekt straks op stage naar het Nederlandse Horst, maar eerst werkt de Great Old nog een laatste training op Belgische bodem af. Die zal nog steeds doorgaan zonder Joeri Dequevy. De flankaanvaller blesseerde zich aan de kruisbanden van de knie en moest in Oostende forfait geven. Vandaag werkt de aanvaller nog individueel, zodat het afwachten wordt wanneer de groepstraining opnieuw haalbaar is. Jelle Van Damme, die ziek was zondag, zou snel weer van de partij zijn.

Vandaag padel als teambuilding

Geen training vandaag voor de spelers van KV Mechelen. Ze gaan ’s namiddags een potje padel spelen, in de padelclub van Lokeren-spits Tom De Sutter in Mechelen. Een teambuildingactiviteit om de kopjes fris te krijgen. Oostende, de tegenstander over twee weken, deed gisteren toevallig net hetzelfde. KV hoopt volgende week enkele spelers opnieuw te verwelkomen op de groepstraining. Het gaat proberen om Pedersen, El Messaoudi en Leal weer te laten aansluiten.

Nog op zoek naar een spits

KV Kortrijk gaat in de laatste transferdagen nog een vlotscorende spits halen. Er worden verschillende pistes onderzocht, waaronder die van Perbet en Ganvoula. Kortrijk lijkt ook nog andere pistes te onderzoeken. Lallemand wordt dit seizoen verhuurd aan Deinze. Attal en Kumordzi verlaten het team tijdens de interlandbreak. Attal is opgeroepen voor het nationale elftal van Algerije voor de twee wedstrijden tegen Zambia. Kumordzi reist af naar zijn thuisland Ghana om de begrafenis van zijn moeder te kunnen bijwonen.

Controle Gueye en Ceballos

STVV-spelers Babacar Gueye en Cristian Ceballos gaan deze week op controle met hun blessures aan de adductoren. Jonas De Roeck verwacht dat Gueye donderdag of vrijdag weer zal aansluiten. Voor Ceballos is het nog te vroeg. STVV krijgt op 19 september OHL over de vloer op Stayen. “Een moeilijke loting. Ik heb het gevoel dat we een eersteklasser uit de pot getrokken hebben”, aldus coach Jonas De Roeck. “Dat OHL ambitie heeft, blijkt uit de transfers die ze gedaan hebben. Ze hebben een kern die eerste klasse waardig is. Wel ben ik tevreden natuurlijk met het thuisvoordeel. Maar het blijft een moeilijke opdracht.”

Brabec zegt af voor interland

Geen interlands tegen Duitsland en Noord-Ierland voor RC Genk-verdediger Brabec. De Tsjechische international zegde af met een lichte blessure. Stuivenberg moet meer dan een week twaalf spelers missen. Vier spelers pogen nog het WK te halen. Vukovic is opgeroepen voor Japan-Australië, Malinovskyi speelt met Oekraïne tegen Turkije en in IJsland. Uronen treft met Finland IJsland en Kosovo. Noors international Berge is opgeroepen voor matchen tegen Azerbeidjan en Duitsland. Samatta en Colley spelen oefenduels. Schrijvers, Heynen en Jackers komen in actie met de beloften en Sabak met de U19.

Negen spelers opgeroepen

Negen Standard-spelers vliegen uit voor de interlandperiode: Bokadi en Mpoku, Laifis (Cyprus), Fai (Kameroen), Ochoa (Mexico), Agbo (Nigeria), Luchkevych (U21 Oekraïne), Marin (Roemenië) en Dossevi (Togo).

Interlandverplichtingen voor IJslander Skulason

Lokeren-verdediger Ari Skulason werd opgeroepen voor de WK-kwalificatiewedstrijden van IJsland tegen Finland (2 september) en Oekraïne (5 september). Buiten de IJslandse linksachter werd er geen enkele andere speler opgeroepen. Aanvoerder Killian Overmeire en de Senegalese verdediger Joher Khadim Rassoul hebben gisteren voor het eerst opnieuw een looptraining afgewerkt. Het duo hervat volgende week wellicht de groepstrainingen.

Moren dit weekend tegen IJsland

Zondagmiddag hield Waasland-Beveren een familiedag voor alle spelers en medewerkers van de club, inclusief partners.

Gisteren kregen de spelers een dagje vrij, vandaag verschijnen ze weer op het oefenveld. Verdedigers Valtteri Moren (Finland) en Laurent Jans (Luxemburg) werden opgeroepen voor de WK-kwalificatiewedstrijden voor hun land. Moren neemt het met Finland op 2 september op tegen IJsland en op 5 september tegen Kosovo. Jans speelt met Luxemburg op 31 augustus thuis tegen Wit-Rusland en trekt op 3 september naar Frankrijk.