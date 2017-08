Anderlecht zit in een negatieve spiraal. Het heeft weinig punten en dat komt vooral doordat het te weinig scoort. Drie goals na vijf speeldagen: dat is een diepterecord.

Het is van het seizoen 1929-30 geleden dat paars-wit zo weinig scoorde in de beginfase. Ook toen kwam het slechts aan drie goals. Groot verschil met nu: Anderlecht was toen net gepromoveerd, nu is het landskampioen. Positief nieuws voor paars-wit: Anderlecht degradeerde dat seizoen niet. Dat zou pas een jaar later gebeuren.