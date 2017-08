Studenten beleven bijzonder moment wanneer ze koala proberen redden uit boom

Enkele Australische studenten hebben in Murray River een koala in veiligheid kunnen brengen. Het diertje kon geen kant meer op door een overstroming, waardoor hij verplicht was om in een boom te blijven zitten. Toen de studenten echter hun lege kano aanboden, maakte de koala al snel van de gelegenheid gebruik.

Het waren schattige taferelen die Kirra Coventry kon vastleggen op camera. Ondanks dat de koala in een erg vervelende situatie zat, leek het geen last te hebben van stress. In tegenstelling daarvan nam het in alle rust het ritje in de kano aan om terug op het droge te geraken.

De studenten kregen de koala in de gaten toen het diertje staarde naar een van hun kano’s. “We lieten het uiteinde van de boot tot bij de boom drijven om te zien of hij geïnteresseerd was in een ritje” vertelde Coventry achteraf. “Al snel sprong hij in de kano en was hij aan boord.”

“Ik denk dat hij daar al enkele dagen zat. Op zich kunnen koala’s zwemmen, maar in dat gedeelte van de rivier was de stroming best sterk. Toen hij terug aan land was, zagen we dat zijn pootjes nat waren. Waarschijnlijk had de koala voordien al eens gecontroleerd of zwemmen mogelijk was en besloot hij uiteindelijk om het niet te doen.” Zondag plaatste Coventry haar schattige beelden op Facebook, waar ze inmiddels al duizenden keren zijn bekeken.